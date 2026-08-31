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Газета.ру

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Актриса Настасья Самбурская заявила, что бросила курить без ломки

Актриса Настасья Самбурская заявила, что бросила курить без ломки

Актриса и певица Настасья Самбурская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее не было ломки после отказа от курения.

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