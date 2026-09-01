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Мировое обозрение

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Лёд вернулся туда, где почти исчез: в Гренландском море снова появился ледяной язык Оддена

Лёд вернулся туда, где почти исчез: в Гренландском море снова появился ледяной язык Оддена

В Гренландском море зафиксировано событие, которое специалисты уже называют аномалией: в январе 2024 года площадь морского льда в районе хребта Западный Ян-Майен достигла 20 300 квадратных километров, заняв 39,5% территории наблюдений.

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