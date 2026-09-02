Министр энергетики США: Китай не получит доходы от нефти Венесуэлы

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Китай не получит доходы от новых нефтяных месторождений в Венесуэле.
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