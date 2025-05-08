«Мы пахали»: как Дональд Трамп переписал День Победы и зачем это нужно США Ирина ВальковаОбъявление Дональда Трампа о переносе официального празднования Дня Победы на 8 мая стало очередным громким заявлением в череде спорных шагов президента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии