«Мы пахали»: как Дональд Трамп переписал День Победы и зачем это нужно США Ирина ВальковаОбъявление Дональда Трампа о переносе официального празднования Дня Победы на 8 мая стало очередным громким заявлением в череде спорных шагов президента США.