Вице-президент Танзании сообщил о смерти супруга президента

Супруг президента Танзании Самии Сулуху Хасан, Хафид Амейр Хасан, скончался 7 сентября в больнице на Занзибаре из-за сердечного заболевания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Осужденного из-п...
- Берлин против Мер...
- «Он вредит всем»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым