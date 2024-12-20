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Тест: угадайте страну по ее флагу. Проверьте свои знания в географии и национальных аттрибутике

Тест: угадайте страну по ее флагу. Проверьте свои знания в географии и национальных аттрибутике

Справитесь?География начинает входить в жизнь детей практически с первых классов школы. На начальном этапе она преподается как часть дисциплины под названием «Окружающий мир», которая включает в себя элементы истории, естествознания и географии.

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