Самюэля Это'о обвинили в нецелевом использовании средств за матч России и Камеруна

Бывшее руководство Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) обвинило президента организации Самюэля Это'о в нецелевом использовании денежных средств, полученных за проведение товарищеского матча между сборными России и Камеруна (1:0), сообщает The Times.
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