Идея для быстрого завтрака: хрустящая сосиска в нежном омлете

Сытное блюдо, которое точно полюбится как маленьким, так и взрослым гурманам. В составе оригинальной закуски минимальный набор ингредиентов, многие из них уже точно есть на вашей кухне… Так что с созданием вкусного угощения быстро справятся даже начинающие кулинары.