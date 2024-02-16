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Идея для быстрого завтрака: хрустящая сосиска в нежном омлете

Сытное блюдо, которое точно полюбится как маленьким, так и взрослым гурманам. В составе оригинальной закуски минимальный набор ингредиентов, многие из них уже точно есть на вашей кухне… Так что с созданием вкусного угощения быстро справятся даже начинающие кулинары.

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