Ислам Махачев одержал победу над Иэном Гэрри и защитил титул

Чемпион UFC Ислам Махачев, победив в ночь на 16 августа ирландца Иэна Гэрри, успешно защитил титул. Обсуждая возможный боксерский поединок с Конором Макгрегором, подчеркнул его опасность в первом раунде, но не видит шансов в дальнейшем.