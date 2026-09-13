Ислам Махачев одержал победу над Иэном Гэрри и защитил титул

Чемпион UFC Ислам Махачев, победив в ночь на 16 августа ирландца Иэна Гэрри, успешно защитил титул. Обсуждая возможный боксерский поединок с Конором Макгрегором, подчеркнул его опасность в первом раунде, но не видит шансов в дальнейшем.
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