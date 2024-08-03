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Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Россия хочет развивать международные транспортные коридоры, в том числе создавая бесшовное железнодорожное сообщение от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.

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