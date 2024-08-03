Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Россия хочет развивать международные транспортные коридоры, в том числе создавая бесшовное железнодорожное сообщение от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии