Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

Политика как она есть

Россия хочет развивать международные транспортные коридоры, в том числе создавая бесшовное железнодорожное сообщение от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.