Инфляция на Среднем Урале замедляется второй месяц подряд

В сентябре 2024 года годовая инфляция в России составила 8,4%, снизившись с 8,7% в августе. Это произошло благодаря увеличению предложения продуктов и промышленных товаров, а также снижению спроса на бытовую технику, что привело к падению цен на стиральные машины.