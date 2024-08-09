ВС РФ в приграничном районе Курской области «Ланцетом» уничтожили САУ Crab ВСУ

Российские военные в приграничном районе Курской области обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку Crab польского производства, которую пытались замаскировать в лесополосе боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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