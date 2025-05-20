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Правительство РФ получит контроль над платными местами в вузах с сентября

Правительство РФ получит контроль над платными местами в вузах с сентября

Правительство РФ получит полномочия регулировать количество платных мест в вузах. Новый закон, вступающий в силу с сентября, также позволит устанавливать направления подготовки и контролировать выдачу образовательных кредитов.

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