Правительство РФ получит контроль над платными местами в вузах с сентября

Правительство РФ получит полномочия регулировать количество платных мест в вузах. Новый закон, вступающий в силу с сентября, также позволит устанавливать направления подготовки и контролировать выдачу образовательных кредитов.
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