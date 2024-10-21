Глава СК России поручил проверить состояние женской консультации в Туле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тульской области Владимиру Усову провести проверку и представить доклад о состоянии женской консультации, распложенной на улице Металлургов в Туле.
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