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Глава СК России поручил проверить состояние женской консультации в Туле

Глава СК России поручил проверить состояние женской консультации в Туле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Тульской области Владимиру Усову провести проверку и представить доклад о состоянии женской консультации, распложенной на улице Металлургов в Туле.

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