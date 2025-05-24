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Медведев процитировал сообщение о лютом хрюкостяге с радиостанции УВБ-76

Медведев процитировал сообщение о лютом хрюкостяге с радиостанции УВБ-76

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя молчание европейских стран по поводу атак украинских дронов на российские регионы, процитировал сообщение о "лютом хрюкостяге" с радиостанции УВБ-76.

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