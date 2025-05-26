Фотограф снял, как мышки-малютки прячутся в тюльпанах, и мы не можем перестать смотреть на это

Британский фотограф Майлз Херберт (Miles Herbert) владеет фотостудией Captivelight в городе Борнмут. Херберт ведет уроки для всех желающих, как фотографировать «хищных птиц, рептилий, лягушек и других зверушек».
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