Водители Владивостока пожаловались на ужасные пробки в крупном районе города

Во Владивостоке улицу Русскую сковали огромные пробки из-за ремонтных работ, сообщает PRIMPRESS. По словам местных жителей, уже несколько дней жители района не могут свободно проехать участок дороги между проспектом Столетия и кольцом Багратиона.
Во Владивостоке улицу Русскую сковали огромные пробки из-за ремонтных работ, сообщает PRIMPRESS. По словам местных жителей, уже несколько дней жители района не могут свободно проехать участок дороги между проспектом Столетия и кольцом Багратиона.
Свежие комментарии