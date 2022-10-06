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Водители Владивостока пожаловались на ужасные пробки в крупном районе города

Водители Владивостока пожаловались на ужасные пробки в крупном районе города

Во Владивостоке улицу Русскую сковали огромные пробки из-за ремонтных работ, сообщает PRIMPRESS. По словам местных жителей, уже несколько дней жители района не могут свободно проехать участок дороги между проспектом Столетия и кольцом Багратиона.

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