Канадские власти утверждают, что не дадут Трампу присоединить Канаду к США.А вот посмотрим.
Ох Канада!
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Канадские власти утверждают, что не дадут Трампу присоединить Канаду к США.А вот посмотрим.
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