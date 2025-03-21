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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Возникли проблемы с тем, чтобы понизить температуру шин. На втором круге я вылетел с трассы»

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал о причинах, по которым не сумел выйти из первого сегмента квалификации к спринту перед Гран-при Китая.

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