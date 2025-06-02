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Мода и Шоу-бизнес

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Ирина Дубцова поделилась снимками своей дачи

Ирина Дубцова поделилась снимками своей дачи

43-летняя Ирина Дубцова не может нарадоваться своему выгодному приобретению. Не так давно певица обзавелась роскошным загородным домом с большим участком и с удовольствием делится фрагментами своего отдыха с поклонниками.

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