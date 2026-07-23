Семья ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка добивается компенсации в суде

Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению иска семьи Александра Анисимова, которого в начале 2000-х ошибочно обвинили в исчезновении абитуриенток.
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