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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Семья ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка добивается компенсации в суде

Семья ошибочно обвиненного по делу барнаульского маньяка добивается компенсации в суде

Адвокат семьи Иван Олексюк попросил закрыть процесс для журналистов Центральный районный суд Барнаула приступил к рассмотрению иска семьи Александра Анисимова, которого в начале 2000-х ошибочно обвинили в исчезновении абитуриенток.

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