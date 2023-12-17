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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Истомин: «Серохвостов силен функционально по российским меркам. Это позволяет ему допускать определенные ошибки на рубеже»

Биатлонист взял серебро в спринте, победил в гонке преследования и стал восьмым в масс-старте. – Даня очень здорово выступил на этом этапе.

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