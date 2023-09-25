По стопам Адика Шекельгрубера

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лина любимцева

Не будут США воевать на два фронта. Они теперь воюют чужими руками... А какой дурак сунется в Китай? США, сами, не сунутся. А на Россию натравили жЫдо-бандэровцев, проживающих на территории Украины. против Китая таких дураков, как жЫдо-бандэровцы, не найдут...