Записной дурачок Тошик Блинкен толкнул эпическую речугу.Если кратко, то смысл её сводится к тому, что однополярный мир закончился и США уже не могут удерживать гегемонию.
По стопам Адика Шекельгрубера
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не будут США воевать на два фронта. Они теперь воюют чужими руками... А какой дурак сунется в Китай? США, сами, не сунутся. А на Россию натравили жЫдо-бандэровцев, проживающих на территории Украины. против Китая таких дураков, как жЫдо-бандэровцы, не найдут...
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