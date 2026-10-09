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Регионы России

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Эксперты разоблачили мифы об экономии заряда смартфона

Эксперты разоблачили мифы об экономии заряда смартфона

Специалисты перечислили распространённые привычки пользователей смартфонов, которые не вредят устройству, но и не приносят пользы.

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