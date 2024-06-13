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Калужские новости

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Стрелка из калужского монастыря задержали

Стрелка из калужского монастыря задержали

Как сообщает УМВД по Калужской области, мужчину, устроившего стрельбу неподалеку от монастыря Оптина Пустынь накануне вечером, задержали по горячим следамКак сообщает УМВД по Калужской области, мужчину, устроившего стрельбу неподалеку от монастыря Оптина Пустынь накануне вечером, задержали по горячим следам.

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