От Леонсии до Джудит: какие роли сделали актрис российскими кумирами 90-х

В девяностые актрису могла прославить одна роль. Иногда хватало крупного плана, одной сцены или взгляда, чтобы после сеанса зрители запомнили имя и начали искать в телепрограмме следующий фильм с её участием.
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