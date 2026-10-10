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От Леонсии до Джудит: какие роли сделали актрис российскими кумирами 90-х

От Леонсии до Джудит: какие роли сделали актрис российскими кумирами 90-х

В девяностые актрису могла прославить одна роль. Иногда хватало крупного плана, одной сцены или взгляда, чтобы после сеанса зрители запомнили имя и начали искать в телепрограмме следующий фильм с её участием.

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