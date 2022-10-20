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Фаниль Рафиков о титульном шансе: «Я не хочу получать бой за старые заслуги, второй забег к титулу – это не один бой»

 Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, который является экс-чемпионом лиги Naiza в легком весе, рассказал о будущем титульном шансе: «Второй забег к титулу – это не один бой, тем более с бразильцем, который не дрался в Naiza.

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