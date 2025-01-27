Экс-кандидат в президенты ФРГ Отте назвал отказ пригласить Россию в Освенцим позором

БЕРЛИН, 27 января, ФедералПресс. Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте в своем сообщении в соцсетях выразил глубокое разочарование по поводу того, что Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию освобождения концлагеря в Освенциме.
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