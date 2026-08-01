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Американский генерал сообщил о нехватке сил для защиты Израиля

Американский генерал сообщил о нехватке сил для защиты Израиля

www.globallookpress.com/Petty Officer 1st Class John Bel/Keystone Press Agency Глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Алексус Гринкевич предупредил Пентагон о нехватке военно-морских сил для защиты Израиля от ракетных атак.

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