Работы Барри Хамфриса представят на аукционе Christie’s

Работы Барри Хамфриса будут представлены вместе с памятными вещами Дамы Эдны на аукционе Christie’s. В коллекции артиста также есть редкие книги, такие как очень ранние издания произведения Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».
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