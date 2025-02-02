Культуромания
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Культуромания

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Работы Барри Хамфриса представят на аукционе Christie’s

Работы Барри Хамфриса представят на аукционе Christie’s

Работы Барри Хамфриса будут представлены вместе с памятными вещами Дамы Эдны на аукционе Christie’s. В коллекции артиста также есть редкие книги, такие как очень ранние издания произведения Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

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