Россия готовит новые испытания атомных подводных беспилотников «Посейдон» у границ США — сообщает американский генштаб

валерии темников

Как меняется время и возможности нашего ВПК..... Году 63-64 знакомый подвыпивший военпред, употребив у меня 50 г. спирта, поведал тайну принимаемых им бандажных лент. В 4-5 минутах подлёта в нейтральных водах США на дне установлены наши ракеты с ядерными боеголовками. В час "Х" они срабатывают. Представляете, если это было правдой, сложности установки и обслуживания этих систем. (ЛОШАРИК?) А сейчас то, даже за тысячи км. можно направить десяток ПОСЕЙДОНОВ в "гости" Байдану Да и достаточно одного направить в Йеллоустонский заповедник в основание вулкана, который только и ждёт малейшей встряски мантии, и треть США, как Фома пенисом сметёт....