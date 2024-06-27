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Россия готовит новые испытания атомных подводных беспилотников «Посейдон» у границ США — сообщает американский генштаб

Россия готовит новые испытания атомных подводных беспилотников «Посейдон» у границ США — сообщает американский генштаб

Генштаб США [Объединенный комитет начальников штабов] сообщил о подготовке Россией новых испытаний атомных подводных беспилотников «Посейдон» вблизи американских границ.

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Комментарии
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mdm1956
Они просто покемоны.
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11 час.
Владислав Владислав
Проаодим испытания и хорошо!
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10 час.
валерии темников
Как меняется время и возможности нашего ВПК..... Году 63-64 знакомый подвыпивший военпред, употребив у меня 50 г. спирта, поведал тайну принимаемых им бандажных лент.  В 4-5 минутах подлёта в нейтральных водах США на дне установлены наши ракеты с ядерными боеголовками. В час &quot;Х&quot; они срабатывают.  Представляете, если это было правдой,  сложности установки и обслуживания этих систем.  (ЛОШАРИК?)   А сейчас то, даже за тысячи км. можно направить десяток ПОСЕЙДОНОВ  в &quot;гости&quot; Байдану  Да и достаточно одного направить в Йеллоустонский заповедник в основание вулкана, который только и ждёт малейшей встряски мантии, и треть США, как Фома пенисом сметёт....
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4 час.

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