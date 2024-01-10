Небензя: резолюция СБ ООН по хуситам не легитимизирует действия коалиции США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Советом Безопасности резолюция, осуждающая атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, не может рассматриваться как легитимизирующая действия возглавляемой США коалиции.
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