23 октября 2003 года банда Мовсара Бараева захватила более 900 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».
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