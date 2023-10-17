На блогера Каца составили протокол из-за непредоставления отчётности иноагентом

На блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили протокол из-за непредоставление им отчётности как иностранного агента, сообщили 17 октября в Хорошевском суде Москвы.
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