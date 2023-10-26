Кузнецов сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 0+3 в 6 играх

Форвард «Вашингтона» набрал 3-е (0+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 6 игр. Сегодня за 24:20 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (4:30 – в большинстве, 0:51 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 44% выигранных вбрасываний (7 из 16), полезность – «минус 1».