Генсек НАТО: Остановить рост напряженности вокруг Украины должна Россия

Кризисную ситуацию на границе с Украиной вызвала Россия, она и должна положить конец такому развитию событий, заявил генеральрный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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