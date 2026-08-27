Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 585 подписчиков

Турпоток из России во Вьетнам в 2026 году увеличился до 863 тыс.

Турпоток из России во Вьетнам в 2026 году увеличился до 863 тыс.

В первой половине 2026 года туристический поток из России во Вьетнам вырос до 863 тыс. человек. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с послом Вьетнама влияние увеличения рейсов и финансовых нововведений на этот рост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии