Турпоток из России во Вьетнам в 2026 году увеличился до 863 тыс.

В первой половине 2026 года туристический поток из России во Вьетнам вырос до 863 тыс. человек. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с послом Вьетнама влияние увеличения рейсов и финансовых нововведений на этот рост.
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