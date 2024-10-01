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Царьград

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"Первый сигнал Западу": Швейцария поддержала мирный план Китая по Украине

"Первый сигнал Западу": Швейцария поддержала мирный план Китая по Украине

Она стала первой страной, кто отвернулся от Зеленского и дал миру понять, что подход по урегулированию украинского конфликта нужно менять.

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