Руководитель аппарата Уполномоченного в Приморье приняла участие в заседании межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка

Заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка состоялось в режиме ВКС. В нем приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье Елена Ромашко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии