Своими руками. Невролог-вертебролог рассказал о том, как вылечить грыжу

Боль в спине знакома практически каждому. Можно ли от неё избавиться? Наш эксперт — невролог, вертебролог, артролог, специалист по мануальной терапии, почётный профессор нескольких медицин­ских университетов России, профессор нескольких европейских медицинских университетов, действительный член международных научных ассоциаций вертебрологов Джалалудин Саидбегов.