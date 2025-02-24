Своими руками. Невролог-вертебролог рассказал о том, как вылечить грыжу

Боль в спине знакома практически каждому. Можно ли от неё избавиться? Наш эксперт — невролог, вертебролог, артролог, специалист по мануальной терапии, почётный профессор нескольких медицинских университетов России, профессор нескольких европейских медицинских университетов, действительный член международных научных ассоциаций вертебрологов Джалалудин Саидбегов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии