В театре Москвы ответили на вопрос о показе спектакля с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова в московском Театре Эстрады, который запланирован на 19 февраля, должен состояться, сообщили в администрации учреждения.
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