Свердловский рабочий за час выполнил 45 норм, узнав о победе

Утро победы 9 мая 1945 года жители Свердловска (ныне Екатеринбурга) встречали ликованием и беспредельной радостью: из уст в уста передавалось одно только слово — «Победа!» Повсюду толпились люди, звучали поздравления, возникали торжественные стихийные демонстрации.