Свердловский рабочий за час выполнил 45 норм, узнав о победе

Утро победы 9 мая 1945 года жители Свердловска (ныне Екатеринбурга) встречали ликованием и беспредельной радостью: из уст в уста передавалось одно только слово — «Победа!» Повсюду толпились люди, звучали поздравления, возникали торжественные стихийные демонстрации.
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