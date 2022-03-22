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Президент «Торпедо» за расширение РПЛ до 20 клубов: «Не обижайте ФНЛ. Запустите 4 команды, будет много игр»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался за расширение РПЛ до 20 клубов. «Два года назад в ФНЛ играли 22 команды, а в этом — 20.

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