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Посол России в Японии подверг критике местные СМИ за «ядерные» обвинения

Посол России в Японии подверг критике местные СМИ за «ядерные» обвинения

Российский посол в Токио Михаил Галузин подверг жесткой критике японскую прессу, в которой вновь появились «многочисленные инсинуации о якобы допускаемой Москвой возможности применения ядерного оружия в ходе военной спецоперации на Украине».

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