Завершён первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ «Коммунарка»

В АДЦ «Коммунарка» создается современная инженерная инфраструктура На территории административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка выполнено строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры первого этапа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии