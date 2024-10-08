Политика как он...
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Политика как она есть

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Макаревич любит вкусно покушать

Макаревич любит вкусно покушать

Мистер Макаревич, если разобраться, живёт не так уж плохо. Ну что он, положа руку на сердце, последнюю краюху хлеба дожёвывает, купленную на последний грошик, политый горючими слезами сожаления? Да нет, конечно - кто в это поверит? Тем более, вот какие картиночки мистер Андгей постит в интернете.

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Комментарии
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М
Мария
Плюшкин.
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3 час.
ШКИПЕР
Макарка любит пожрать и потом погадить на Россию .
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2 час.
MS
Mikhail Stepanov
А по наглой жидовской роже он получать не любит?
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1 час.

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