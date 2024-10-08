Макаревич любит вкусно покушать

Мистер Макаревич, если разобраться, живёт не так уж плохо. Ну что он, положа руку на сердце, последнюю краюху хлеба дожёвывает, купленную на последний грошик, политый горючими слезами сожаления? Да нет, конечно - кто в это поверит? Тем более, вот какие картиночки мистер Андгей постит в интернете.