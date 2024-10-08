Мистер Макаревич, если разобраться, живёт не так уж плохо. Ну что он, положа руку на сердце, последнюю краюху хлеба дожёвывает, купленную на последний грошик, политый горючими слезами сожаления? Да нет, конечно - кто в это поверит? Тем более, вот какие картиночки мистер Андгей постит в интернете.
Макаревич любит вкусно покушать
Комментарии
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М
Мария
Плюшкин.
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3 час.
ШКИПЕР
Макарка любит пожрать и потом погадить на Россию .
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2 час.
MS
Mikhail Stepanov
А по наглой жидовской роже он получать не любит?
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1 час.
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