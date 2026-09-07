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ФСБ: в Хабаровском крае арестован подозреваемый в поджоге сотовой станции

ФСБ: в Хабаровском крае арестован подозреваемый в поджоге сотовой станции

Россиянин 1989 года рождения арестован в Хабаровском крае за поджог сотовой вышки, обеспечивающей связь на территории военчастей, по заданию украинских кураторов.

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