Сторонники Шора очутились с долгами вместо денег на картах

Некоторые из тех, кто хотел продать свой голос россиянам, теперь обращаются за помощью к Службе 112. Отметим, что в публичном пространстве появилась информация о том, что сотни сочувствующих беглецу Илану Шору, получившим карты МИР, оказались с задолженностью перед российским банком, пишет TV8 со ссылкой на министра внутренних дел Адриана Эфроса.