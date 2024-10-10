Сторонники Шора очутились с долгами вместо денег на картах

Некоторые из тех, кто хотел продать свой голос россиянам, теперь обращаются за помощью к Службе 112. Отметим, что в публичном пространстве появилась информация о том, что сотни сочувствующих беглецу Илану Шору, получившим карты МИР, оказались с задолженностью перед российским банком, пишет TV8 со ссылкой на министра внутренних дел Адриана Эфроса.
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