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Артига об 1:1 с ЦСКА: «Рубин» нагнетал, доминировал, игра была под нашим контролем. У нас было численное преимущество, а у соперника исполнительское»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о ничьей с ЦСКА в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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