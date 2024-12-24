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  • Tanya Brodchev
    Потитутки..Лолита сообщила, ...
  • Tanya Brodchev
    Никчёмные певички,пустословные..Лолита сообщила, ...
  • Анатолий Страшко
    Эта .....поползуха-потаскуха сидела бы не высовываясь. Но она ещё и дура типичная.Лолита сообщила, ...

Лолита сообщила, что ее выпустили из «тюрьмы»

Лолита сообщила, что ее выпустили из «тюрьмы»

Российская певица Лолита Милявская охарактеризовала 2024 год как период освобождения. С приближением Нового года, который наступит уже вскоре пришло время подводить итоги.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Эта .....поползуха-потаскуха сидела бы не высовываясь. Но она ещё и дура типичная.
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12 час.
Tanya Brodchev
Никчёмные певички,пустословные..
Ответить
9 час.
Tanya Brodchev
Потитутки..
Ответить
9 час.

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